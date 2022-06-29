نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ما هي مستويات قياس ضغط الدم وماذا تعني أرقامها؟ على موقعنا والان مع التفاصيل
صنعاء - ميسرا اسماعيل - يُعرف ارتفاع ضغط الدم بـ"القاتل الصامت"، حيث يعاني العديد من الأشخاص من هذا المرض، دون أن تظهر عليهم أي أعراض على الإطلاق.
وينصح مجلس الصحة الخليجي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" بضرورة قياس الضغط مرة كل سنتين على الأقل، بدءًا من عمر الـ18 عامًا.
وتختلف فئات ضغط الدم بين طبيعي، وما قبل المرضي، وارتفاع ضغط دموي، وارتفاع ضغط دموي شديد.
.
طبيعي
الانقباضي العدد العلوي (ملم زئبق): أقل من 120
الانبساطي العدد السفلي (ملم زئبق): أقل من 80
ما قبل المرضي
الانقباضي العدد العلوي (ملم زئبق): 120-129
الانبساطي العدد السفلي (ملم زئبق): أقل من 80
ارتفاع ضغط دموي
الانقباضي العدد العلوي (ملم زئبق): 130-139
الانبساطي العدد السفلي (ملم زئبق): 80-89
ارتفاع ضغط دموي (شديد)
الانقباضي العدد العلوي (ملم زئبق): أعلى من 140
الانبساطي العدد السفلي (ملم زئبق): أعلى من 90
وقد يختلف ضغط الدم الطبيعي من شخص لآخر وفقًا لعدة عوامل مهمة، أبرزها العمر، والحالة الصحية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ما هي مستويات قياس ضغط الدم وماذا تعني أرقامها؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بويمن الاخبارية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.