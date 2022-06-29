نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر 5 استخدامات غريبة لملح الليمون ليس لها علاقة بالطعام ستدهشك على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - ملح الليمون عبارة عن حبيبات كريستالية لاذعة الطعم، وهو الاسم الدارج لحمض “السيترريك أسيد”، وهو من المواد الشائعة رخيصة الثمن، والمتوفرة عند محال العطارة، يدخل بالأساس في صناعة المواد الغذائية، لإعطاء الطعم الحامض الذي يشبه نكهة الليمون، وفي بعض مواد التجميل كالشامبوهات وطلاء الأظافر.

وفي هذا المقال سوف نسعرض بعض الاستخدامات الأخرى لملح الليمون:

1. تنظيف السيراميك

استخدمي ملح الليمون في ماء الشطف للحصول على سيراميك يلمه كأنه جديد، وفي حالة البقع استعملي محلول من الماء الدافئ وملح الليمون، ونظفي به التواليت أو الجدران وستقضي عليها.

2. تلميع الأواني المعدنية

ملح الليمون فعال في تنظيف أواني الطبخ وإزالة أثار الحروق، فقط قومي بإضافة ملعقة صغيرة من ملح الليمون داخل الإناء مع كمية من الماء واتركيها تغلي لدقائق قليلة، واغسليها ولاحظي الفرق.

3. تنظيف السجاد

إضافة كمية من ملح الليمون أثناء تنظيف السجاد يساعد بشكل كبير في إزالة البقع وتنظيف السجاد.

4. تلميع الأواني الزجاجية

إذا كان لديكِ أواني زجاجية “فازات، منفضة سجائر، طبق تقديم.. إلخ”، وبدأ يظهر عليها بعض البقع الصفراء، ما عليكِ سوى نقعها في محلول من الماء الدافئ وملح الليمون لترجع لبريقها السابق.

5. للعناية بالقدمين

إضافة كمية من ملح الليمون مع الماء الدافئ لنقع القدمين يساعدك بشكل كبير على تفتيح الأقدام وسهولة تقشيرها بعد ذلك.