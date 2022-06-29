السعودية تعلن غدا الخميس 30 يونيو 2022 غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم الجمعة 8 يوليو المقبل والسبت 9 يوليو عيد الأضحى المبارك

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلنت المحكمة العليا في السعودية أن يوم غد الخميس الموافق 30 يونيو 2022م هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم الجمعة 8 يوليو المقبل على أن يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك السبت الموافق 9 يوليو . وذكرت المحكمة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم - بعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ونظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم / 158 / هـ / وتاريخ 1 / 11 / 1443هـ أن يوم الأربعاء 2 / 11 / 1443هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 1 / 6 / 2022 م هو غرة شهر ذي القعدة لهذا العام 1443هـ، ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر ذي الحجة مساء هذا اليوم الأربعاء 29 من شهر ذي القعدة لعام 1443هـ فإن الدائرة تقرر أن يوم غد الخميس 1 / 12 / 1443هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق للثلاثين من شهر يونيو ـ حزيران 2022م هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم الجمعة 9 / 12 /1443هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق للثامن من شهر يوليو وعيد الأضحى المبارك يوم السبت الذي يليه .

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