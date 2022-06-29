نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الشمس ليست مذنبة دائمًا.. 10 علامات لـ"ضربة الحرارة" وسبل الوقاية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلنت أخصائية الغدد الصماء، أن ضيق التنفس والغثيان والتشنجات؛ هي من علامات ضربة الحرارة.

وتشير الأخصائية الدكتورة زهرة بافلوفا، في موقعها في شبكة "Telegram"، إلى أنه قبل كل شيء يجب التمييز بين "ضربة الشمس" و"ضربة الحرارة" وكيفية تقديم الإسعافات الأولية.

ووفقًا لها، فإنه للإصابة بضربة حرارة، ليس من الضروري التواجد تحت أشعة الشمس؛ حيث يمكن أن يحدث هذا نتيجة الجو الحار في أي وقت.

وتضيف: "هناك 10 علامات لضربة الحرارة؛ هي: "احمرار الجلد، والضعف العام وقد يتطور إلى فقدان الوعي، وتسارع وضعف النبض، والتنفس بسرعة، والصداع، والدوخة، والتشنجات، والغثيان، واختلال التوازن، والإسهال"؛ بحسب "روسيا اليوم".

وتشير إلى أن أكثر المُعرّضين لضربة الحرارة، هم الأطفال، وكبار السن، والأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، ومرض السكري والسمنة، ومن هم تحت تأثير الكحول.

وتابعت: "في حالة الإصابة بضربة الحرارة؛ يجب قبل وصول سيارة الإسعاف نقل المصاب إلى مكان بارد أو على الأقل وضعه في الظل (على أن يكون مستوى ارتفاع ساقيه أعلى من مستوى رأسه)، ونزع الملابس الضيقة، وإعطاؤه ماء باردًا للشرب، ويمكن تغطيته بشرشف مبلل، ووضع الثلج لفترة قصيرة في منطقة العنق وبين الفخذين".

وتنصح الأخصائية لتجنب الإصابة بضربة حرارة، بالإكثار من شرب الماء، وعدم البقاء فترة طويلة تحت الشمس وفي الأماكن الحارة المغلقة، وارتداء ملابس فضفاضة ذات ألوان فاتحة وقبعة، وعدم التواجد تحت أشعة الشمس خلال الفترة من الساعة الحادية عشرة صباحًا وإلى الساعة الخامسة عصرا ومن الأفضل عدم تناول المشروبات الكحولية في الجو الحار.