موت محقق.. شاهد لحظة إنقاذ سيدة انزلق الجزء السفلي من جسمها تحت قطار متحرك!

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة الخاصة بشركة القطارات "نورث سينترال" الهندية، يوثق لحظة إنقاذ موظف يعمل في الشركة لسيدة كانت على وشك أن تُدهس.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول امرأة تركض نحو القطار القادم لمحطة سكة حديد فيرانجانا لاكشميباي في ولاية أوتار براديش، في محاولة للحاق بالقطار؛ حيث قفزت المرأة نحو الباب، ولكنها فشلت في دخول المقصورة، لتنزلق وتعلق قدماها في الفجوة بين القطار والمنصة، ومع بقائها متشبثة بباب القطار، تم جر الجزء السفلي من جسمها مع القطار المتحرك؛ وفور مشاهدته للوضع تدخل عامل في المحطة بسرعة، وقام بجذبها نحوه، وسحبها على الرصيف.
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