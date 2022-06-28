طالب سعودي يمارس التفحيط أمام إحدى المدارس في جازان .. شاهد: لحظة انحراف السيارة نحو الطلاب المتجمهرين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - وثق مقطع فيديو قيام طالب سعودي بممارسة التفحيط أمام إحدى المدارس في مدينة جازان. وأظهر الفيديو قيام الطالب بالتفخيط وسط تجمهر من الطلاب.

كما أبان الفيديو انحراف المركبة نحو الطلاب المتجمهرين، دون وقوع إصابات .

وفي السياق نفسه، تفاعلت المديرية العامة للمرور مع المقطع حيث أكدت أنه تم ضبط قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو يمارس التفحيط في مدينة جازان، معرضًا سلامة الآخرين للخطر.

وأشارت إلي أنه تم إحالة المفحط إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.

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