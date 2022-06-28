ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق الأحمر؟

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يحتوي البرقوق على نسبة منخفضة من الدهون ويعد مصدراً جيداً للعديد من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة مما يجعل منه فاكهة مثالية.

البرقوق يعزز الجهاز المناعي ويساعده على العمل بشكل جيّد، وهذا لأنه يحتوي على فيتامين سي وهو من الفيتامينات التي تزيد من امتصاص الحديد بالجسم.

يعد البرقوق مصدراً جيداً للألياف الصحية مما يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وحمايته من المشكلات المختلفة التي من الممكن أن يتعرض إليها.

أشارت دراسة ذكرها موقع "Medical news today" إلى أن البرقوق يقلل من ارتفاع الكوليسترول بالدم، حيث أثبتت أن الأشخاص الذين يتناولون البرقوق بشكل يومي ينخفض لديهم مستوى الكوليسترول الضار ويدعم الكوليسترول الجيد.

١-البرقوق به نسبة عالية من البوتاسيوم وهذا له دور في التقليل من الإصابة بالأمراض القلبية والأوعية الدموية، فضلاً على أنه يحمي من ارتفاع ضغط الدم، ويقي من التعرض إلى السكتة الدماغية.

٢-البرقوق يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد على مهاجمة الجذور الحرة التي تهاجم الخلايا، مما يقي من الأمراض السرطانية.

٣يحمي من سرطان الجهاز الهضمي وسرطان الثدي والرئة

٤تساعد على الهضم وتسهل عمل الكليتين وتنشط الدورة الدموية

٥يفيد مرضى تصلب الشرايين ويخفض الكوليستيرول

٦يحمي من فقر الدم لاحتوائه على قدر مهم من الحديد

٧يخلص البشرة والجلد من النمش والبقع الداكنة

٨يعمل على تجديد خلايا البشرة

٩يحمي من تساقط الشعر ويكافح مرض الصلع