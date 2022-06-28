نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أضف قليل من الليمون إلي الزبادي.. وشاهد ما يحدث لجسمك على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - هناك مفهوم شائع بأن تناول الزبادي بالليمون يمكن أن يؤدي إلى حرق الدهون وإنقاص الوزن، فما صحة ذلك وماذا يحدث للجسم عندما نفعل ذلك.الدكتور سيد حماد أستاذ التغذية بالمعهد القومي للتغذية، يوضح لـ"مصراوي"، أن تناول الزبادي والليمون أمر جيد جدا، إذ يُحفز الأخير من الاستفادة من الكالسيوم الموجود في الزبادي، غير إنه أكد أن هذا الخليط لا يساعد على حرق الدهون أو إنقاص الوزن كما هو شائع.

وحذّر استشاري التغذية من تناول الزبادي بالليمون صباحا على معدة فارغة، وذلك لأن الحمضية الزائدة الموجودة بالليمون، تؤثر على المعدة وتسبب حدوث القرح ومشكلات المعدة.

فوائد الليمون:

- يحتوي على مضادات الأكسدة.

-يحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين سي.

- تقوية جهاز المناعة.

- خال من السعرات الحرارية.

- يعطي طعم ونكهة للأطعمة، ما يساعد على الاستغناء عن استخدام الملح.

-يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم.

فوائد الزبادي:

- يحتوي على نسبة عالية من البروتينات.

- يحتوي على نسبة جيدة من الكالسيوم.

- يساعد على تحسين الذاكرة.

يساهم في تحسين النشاط البدني.