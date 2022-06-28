هل العسل الأبيض يرفع من نسبة السكر؟.. الصحة تجيب

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - حسمت وزارة الصحة والسكان المصرية الجدل حول ما يسببه العسل الأبيض من مشاكل لأصحاب الأمراض المزمنة، حيث نشرة وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو عن العسل وتأثيره على مرضى السكري حيث بات محل نقاش بين الكثير، ووسط مزاعم تفيد بأنه يضر مرضى السكري، وأخرى تؤكد فوائده لهم، اتفق الخبراء على الفرق بينه وبين السكر الأبيض، وتأثير كل منهما على مرضى السكري، خاصة أنهما مصادر بسيطة للسكر والكربوهيدرات.

هل العسل يرفع السكر؟

من فوائد تناول العسل أنه يمكن أن يزيد من مستوى الأنسولين ويساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم، ويمكن أن يكون استبدال السكر بالعسل مفيدًا أيضًا، مع الأخذ في الاعتبار أن العسل مصدر لمضادات الأكسدة وله خصائص مضادة للالتهابات.

أضرار العسل لمريض السكر

يجب العلم أن العسل أحلى من السكر، وعند استبدال السكر بالعسل يجب فقط تناول القليل منه، لأن العسل يؤثر على نسبة السكر في الدم ويتسبب في ارتفاعه أيضًا.

العسل مصدر للكربوهيدرات، تأتي هذه الكربوهيدرات في الغالب من الجلوكوز والفركتوز، وهما سكريات بسيطة.

وتحتوي كل ملعقة طعام من العسل على:

64 كالوري

17 جرام سكر

17 جرام من الكربوهيدرات

0.06 جرام من البروتين

0.04 جرام من الألياف

كما أنه يحتوي على الفيتامينات والمعادن مثل البوتاسيوم، الكالسيوم، الزنك، و فيتامين C، ومضادات الأكسدة، ولكن ليس بكميات كبيرة، لذلك لا يفضل الاعتماد على العسل كمصدر رئيسي لهذه العناصر الغذائية.