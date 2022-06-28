نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر نبات منزلي رخيص يمنع دخول الذباب لمنزلك طوال الصيف.. النتيجة مذهلة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - خبراء التنظيف في شركة «Tap Warehouse» البريطانية يقولون إن الحرارة تتسبب في زيادة الذباب، وذلك لأن ذباب المنزل يفضل التكاثر في الطقس الحار، لذلك يوصى باستخدام تدابير وقائية لمنع الذباب والحشرات من التكاثر في منزلك هذا الصيف.

الريحان والنعناع حل طبيعي للتخلص من الذباب

وكشف خبراء التنظيف عن نصيحة ذكية لإبعاد الذباب المزعج عن المنزل خلال فصل الصيف، وتتلخص تلك النصيحة في استغلال الطبيعة، فهناك نبتة منزلية بسيطة رائحتها قوية بما يكفي لإبعاد هذه الحشرات المزعجة، وهذه النبتة سعرها رخيص جدا وغير مكلف على الإطلاق.

النبات المقصود هو الريحان، فهو يصد الذباب لأن رائحته قوية، لذلك من خلال وضع قدر من الريحان على حواف النوافذ، تقل احتمالية دخول الذباب إلى المنزل، وغير الريحان هناك النعناع أيضا، له نفس التأثير تقريبا، وفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية.

نصائح أخرى للتخلص من الذباب

وعدّد الخبراء مجموعة من النصائح الأخرى التي يُفضل اتباعها لتجنب الذباب، وهي كالتالي:

- يكره الذباب رائحة الزيوت العطرية مثل عشب الليمون والخزامى والنعناع، لذا يمكن صنع رذاذ مانع للذباب طبيعي ببساطة فقط من خلال إضافة بضع قطرات من هذه الزيوت مع الماء في زجاجة رذاذ، ثم رش هذه التركيبة حول المكان الذي يجذب الذباب.

- يُنصح بتخزين المشروبات الغازية في الثلاجة ومسح أي انسكابات على الفور، إذ ينجذب ذباب الفاكهة إلى ثاني أكسيد الكربون الموجود في المشروبات الغازية، لذلك إذا تركت هذه المشروبات، يبدأ ذباب الفاكهة في المطبخ في التجمع حول هذه المنطقة، خاصة إذا كان هناك أي انسكاب.

- يُفضل استخدم خل التفاح لردع ذباب الفاكهة، إذ يمكن أن يتسبب ذباب الفاكهة في الصيف في إحداث فوضى، وغالبًا ما يؤدي إلى إهدار الطعام بسبب عدم رغبة الأشخاص في تناول الفاكهة التي لمسها الذباب، ولكن عند ملئ نصف كوب بخل التفاح وتغطيته بغشاء بلاستيكي وعمل ثقوب صغيرة في الغشاء، ينجذب إلى هذه التركيبة الذباب ويدخل الكوب، وببساطة يمكن رمي الكوب بما يحتويه بعدها.