أسهل طريقة لـ حذف حساب جوجل من هاتفك في ثوان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يمكن أن يساعد حذف حساب جوجل من هاتفك في تخفيف الضغط على بطارية جهازك، فعند إعداد هاتفك لأول مرة من المرجح أن تضيف حساب Google للاستفادة من العديد من الخدمات التي تقدمها الشركة الأمريكية لمالكي أجهزة أندرويد، ولكن سرعان ما يتم مزامنة الحسابات في الخلفية مما يؤثر على عمر بطارية جهازك، لذلك سنوضح لك فيما يلي كيفية حذف حساب جوجل من هاتفك إذا كنت بحاجة إلى التبديل إلى حساب جديد.

تساعدك إضافة حساب جوجل على هاتفك الذكي، في الوصول لمكتبة رقمية مليئة بعدد لا يحصى من التطبيقات على متجر جوجل بلاي، والتي يمكنك الاستفادة منها إلى جانب بعض الخدمات الأخرى على هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد، كما أن حساب جوجل يسمح لك بالوصول إلى جميع الخدمات الخاصة بنظام التشغيل أندرويد سواء المجانية أو المدفوعة، ولكن في حال حذف حساب جوجل من هاتفك، فإن إزالة الحساب لا يعني حذفه، حيث قد تؤدي إزالة حساب Google من جهاز Android أو iPhone إلى إزالة الوصول من هذا الجهاز المعين فقط، ويمكن استعادته لاحقا.

حذف حساب جوجل نهائيا

في هذه المقالة، سنعرض دليلا بسيطا حول كيفية حذف حساب جوجل نهائيا من هاتفك المحمول الذي يعمل بنظام Android، لذلك، دون إضاعة الكثير من الوقت، فلنبدأ بـ خطوات حذف حساب جوجل نهائيا:

1. افتح تطبيق الإعدادات Settings، على هاتفك الأندرويد ثم توجه إلى قسم الحسابات Accounts.

2. ابحث عن حساب جوجل الذي تريد إزالته ثم اضغط عليه.

3. سترى خيارًا لإزالة الحساب.

4. إذا كان هذا هو حساب جوجل الوحيد على الهاتف، فستحتاج إلى إدخال نمط هاتفك أو رقم التعريف الشخصي أو كلمة المرور للأمان، اضغط عليها لإزالتها من هاتف Android الذكي الخاص بك.

حذف حساب جوجل من الأندرويد

يمكن لمستخدمي هواتف أندرويد حذف حساب جوجل معين بسهولة من أجهزتهم، إليك الطريقة:

1. افتح إعدادات هاتفك من خلال الضغط على علامة الترس أعلى قائمة الإشعارات على هاتفك.

2. اضغط على خيار "الحسابات" Accounts (قد يتم إدراجها في بعض الهواتف أيضا باسم "المستخدمون والحسابات" Users and Accounts، وذلك بناءً على نوع جهازك).

3. انقر فوق الحساب الذي تريد إزالته ثم انقر فوق "إزالة الحساب" Remove Account، ضع في اعتبارك أن الإعدادات يمكن أن تختلف من جهاز لآخر، لذلك قد تضطر إلى القيام ببعض البحث للوصول إلى الشاشات المناسبة، ولكن بمجرد القيام بذلك، يجب أن تظل عملية سريعة وسهلة.

حذف حساب جوجل من سامسونج

تعرف على كيفية كيفية إزالة حساب جوجل من هاتف سامسونج Galaxy الخاص بك:

أولا: انقر فوق الإعدادات Settings> ثم الحسابات والنسخ الاحتياطي Accounts and backup.

ثانيا: من الخيارات حدد إدارة الحسابات Manage Accounts.

ثالثا: انقر فوق حساب جوجل الذي تريد حذفه.

رابعا: حدد وقم بتأكيد الإجراء الخاص بك عن طريق النقر فوق إزالة الحساب Remove Account.



طريقة حذف حساب gmail نهائيا من الجوال بعد الفورمات

1. اذهب إلى الإعدادات الخاصة بجهازك المحمول.

2. ثم التوجه إلى أسفل الصفحة والنقر على خيار حسابات أو Accounts.

3. بعد ذلك سوف تظهر أمامك مجموعة من الحسابات المختلفة الخاصة بك المسجلة على الجهاز ومن ضمنهم حساب جوجل.

4. يجب النقر على خيار حساب جوجل.

5. ثم الضغط على أيقونة Remove أو إزالة الموجود بأسفل الصفحة.

6. بعدها يجب عليك أن تؤكد عملية إزالة الحساب عن طريق النقر على Remove مرة أخرى.

7. من خلال هذه الخطوات المذكورة يكون قد تم حذف الحساب نهائيا من الهاتف.

كيفية حذف حساب جوجل بلاي من الهاتف

أولا: انقر على خيار “الإعدادات Settings”.

ثانيا: اضغط على خيار “المستخدمين والحسابات Users & Accounts”.

ثالثا: ابحث عن حساب جوجل المراد إزالته من ضمن القائمة المعروضة.

رابعا: انقر على خيار “إزالة الحساب Remove Account” أسفل الصفحة.

حذف البريد الإلكتروني نهائيا

تعتمد الخطوات اللازمة لـ حذف البريد الإلكتروني نهائيا من جهاز يعمل بنظام التشغيل iOS على كيفية وصولك إلى هذا الحساب، عبر تطبيق Gmail أو تطبيق Safari أو تطبيق البريد، على سبيل المثال، بالنسبة لأولئك الذين يصلون إلى حساب Google الخاص بهم من خلال تطبيق Safari، إليك كيفية إزالة حسابك من جهاز iOS الخاص بك:

1. افتح تطبيق الإعدادات Settings على هاتفك الآيفون.

2. قم بالتمرير لأسفل إلى قسم "كلمات المرور والحسابات" Passwords & Accounts وافتحه.

3. سترى قائمة بجميع الحسابات التي أضفتها إلى جهازك، سواء Google أو غيرها، اضغط على اسم الحساب الذي تريد حذفه.

4. سينقلك هذا إلى صفحة من الخيارات، اضغط على "حذف الحساب" Delete account في أسفل الصفحة.

5. انقر على خيار "حذف من جهازي الآيفون" Delete from My iPhone، في التحذير الذي يظهر، يجب أن تدرك أيضًا أنه إذا اخترت إزالة جميع حسابات جوجل من جهاز iOS الخاص بك، فسيتم تسجيل خروجك تلقائيا من حسابات Google الخاصة بك على هذا الجهاز.