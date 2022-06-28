5 علامات تظهر عند ارتفاع الكوليسترول.. لا تتجاهلها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول في الدم إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية وغيرها من الحالات الصحية الخطيرة، ولكن معرفة الأعراض وعوامل الخطر أمر بالغ الأهمية للوقاية.

كما تقول طبيبة القلب ليزلي تشو ، إن هناك طرق للتحكم في ارتفاع الكوليسترول ، والخبر الرائع هو أن أمراض القلب يمكن الوقاية منها بنسبة 90٪ ، حتى إذا كان لديك تاريخ عائلي كبير من ارتفاع الكوليسترول ، يمكنك الوقاية من أمراض القلب.

ووفقا لما ذكره موقع «Eat This، Not That»، هناك أعراض ارتفاع الكوليسترول وعوامل الخطر التي يجب أن تكون على دراية بها.

احترس من الدهون المتحولة

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية ، فإن الدهون المتحولة - الموجودة في الأطعمة فائقة المعالجة والمعبأة والمقلية - تخفض الكوليسترول الجيد ارتفاع الكوليسترول السيئ.

يحذر الدكتور تشو من أن «الدهون المتحولة لها تأثير سلبي للغاية على الجسم، وأنها لا تؤدي فقط إلى زيادة الكوليسترول سوءًا ، بل إنها تزيد أيضًا من علامات الالتهاب».

كم من الوقت أنت جالس؟

لقد وجدنا أن الوقت الذي يقضيه الوقوف بدلاً من الجلوس مرتبط بشكل كبير بمستويات منخفضة من السكر في الدم ودهون الدم.

كما يقول الدكتور جينيفيف هيلي ، زميل باحث أول في كلية الصحة العامة ، جامعة كوينزلاند ، أستراليا، كما أن استبدال وقت الجلوس بالخطو كان مرتبطًا أيضًا بانخفاض كبير في محيط الخصر ومؤشر كتلة الجسم.

مؤشر كتلة الجسم

إذا كان مؤشر كتلة الجسم يزيد عن 30 ، فقد ترغب في فحص مستوى الكوليسترول لديك، ويقول جونز هوبكنز ميديسن: «إذا كنت تعاني من السمنة وترتفع نسبة الكوليسترول في الدم ، فإن فقدان الوزن يجب أن يساعد في خفض نسبة الكوليسترول لديك ، فضلاً عن خطر الإصابة بأمراض أخرى مرتبطة بالسمنة ، بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية».

هل الكوليسترول موجود في الأسرة ؟

تقول الدكتورة كيت كيرلي: «في كثير من الأحيان ، تعد جيناتك من أكبر العوامل التي تحدد مستويات الكوليسترول لديك، وكيف تؤثر جيناتك على الكوليسترول لديك أمر معقد للغاية ، ولكن من الآمن أن نقول إن ارتفاع الكوليسترول يميل إلى الانتشار في العائلات».

بالنسبة لمعظم الناس ، لا تكون الاختبارات الجينية ضرورية أو مفيدة ما لم يكن لديهم مستويات عالية جدًا من الكوليسترول، ولأن الجينات شيء ما لا يمكننا تغيير هذا هو السبب في أن الأدوية أداة مهمة لعلاج ارتفاع الكوليسترول».

تناول الكوليسترول لا يعني ارتفاع الكوليسترول في الدم:

على الرغم من أن الدهون ( يجب عدم الخلط بينها وبين الدهون المتحولة ) لعقود خبيثة باعتبارها شريرًا غذائيًا ، فمن غير المرجح أن ترفع نسبة الكوليسترول لديك أكثر من أي مغذيات كبيرة أخرى.

يقول الدكتور كيرلي: «أحد أكبر الأشياء التي نراها هو أن الناس يعتقدون أن مستويات الكوليسترول لديهم مرتبطة بما يأكلونه أكثر مما هي عليه بالفعل، وكمية الكوليسترول التي تتناولها لا تؤثر فعليًا على الكوليسترول لديك كثيرًا، وذلك لأن جسمك يصنع الكوليسترول. بغض النظر عن أي شيء. حتى لو لم تأكل الكوليسترول ، فإن جسمك يصنع الكوليسترول.