نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر تتحول إلى مواد مسرطنة.. أطعمة غذائية لا يجب تسخينها في الميكروويف! على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت خبيرة التغذية الروسية، الدكتورة يلينا سولوماتينا، عن بعض المواد الغذائية لا ينصح بتسخينها في أفران الميكروويف، لأن تناولها بعد ذلك يؤثر سلبا في أعضاء الجسم.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم" قالت "سولوماتينا" إنه عند تعريض هذه المواد لمعالجة حرارية باستخدام أفران الميكروويف تؤثر عند تناولها في الجهاز العصبي، كونها تحتوي على مواد يمكن بعد تسخينها أن تؤثر سلبًا في الكلى ويمكن أن تسبب التسمم، موضحة أن البطاطس والباذنجان تحتوي على مادة السولانين، التي تصبح أكثر نشاطًا وعمليًا تصبح سامة عند تسخينها، كما أن النترات الموجودة في البنجر والجزر والفجل والكرفس عند تسخينها تتحول إلى مادة النتروزامين المسرطنة، التي تلحق الضرر بالجهاز العصبي والكلى وتكون سببًا في التسمم، ويمكن أن تؤدي إلى موت الجنين في رحم المرأة الحامل؛ لذلك فإن هذه المواد لا ينصح حتى بتعريضها للشمس.

وأضافت خبيرة التغذية :"المنتجات المخمرة ومنتجات الألبان الحامضية تفقد خصائصها عند تسخينها في أفران الميكروويف، حيث تقضي هذه العملية على البكتيريا المفيدة الموجودة فيها".