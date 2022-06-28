10 نصائح تقلل استخدام الهاتف الذكي وتحمي من الاكتئاب

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أوضح خبراء من جامعة ماكجيل في كندا، أن التغييرات الصغيرة والفعالة يمكن أن تساعد في الحد من إدمان الهواتف الذكية ومشاكل الصحة العقلية مثل الاكتئاب.

وأعلنوا قائمة من 10 حلول يمكن أن تساعدك في تقليص الوقت الذي تقضيه خلف شاشة هاتفك الذكي.



وأفاد الخبراء بأنه في التجارب، قلل الأشخاص الذين اتبعوا هذه الإستراتيجيات وقت استخدامهم لهواتفهم المحمولة، وشعروا بأنهم أقل إدمانًا على هواتفهم وحسّنوا من جودة نومهم.

وحذر مؤلفو الدراسة من أن استخدام الهاتف الذكي المثير للمشاكل كان يتزايد في جميع أنحاء العالم على مدار العقد الماضي، ويقولون، في ورقتهم المنشورة في المجلة الدولية للصحة العقلية والإدمان: «يمكن أن يشكل الجمع بين الإستراتيجيات السلوكية المختلفة تدخلاً مجديًا وفعالًا لتقليل استخدام الهواتف الذكية».

وأجرى الباحثون دراسات سابقة لتجميع قائمة من 10 إستراتيجيات بسيطة لقطع استخدام الهواتف الذكية.

وأظهرت جميعها تحسين نوعية الحياة عن طريق الحد من أشياء مثل التوتر والاكتئاب والوحدة وتحسين نوعية النوم عند تقليل استخدام الهواتف الذكية، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية:

1. تقليل الإخطارات (الأصوات واللافتات والاهتزازات).

2. تعيين حدود الوقت.

3. ابعد بهاتفك عن السرير.

4. اضبط شاشتك على التدرج الرمادي.

5. إخفاء تطبيقات التواصل الاجتماعي.

6. اجعل هاتفك في وضع الصامت.

7. اجعل هاتفك أكثر صعوبة لفتحه.

8. قم بخفض السطوع.

9. نقل مهام الهاتف إلى أجهزة الكمبيوتر.

10. لا تحمل هاتفك إلا للضرورة.