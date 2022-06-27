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صنعاء - ميسرا اسماعيل - علق والد الطالبة الأردنية "إيمان"، مفيد إرشيد، على انتحار قاتل ابنته أثناء محاصرته من قبل الأمن الأردني. وقال إرشيد، إنه تعرف على هوية القاتل وتطابقت صورته بالفعل مع صوره أثناء ارتكابه لجريمته داخل حرم جامعة العلوم التطبيقية. تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ ® زوارنا يتصفحون الآن: فرقة تركية تغني أمام ولي العهد محمد بن سلمان .. هذا السعودي فوق فوق ( شاهد الفيديو ) ظاهرة فلكية في السعودية لم تشهدها المملكة منذ 158 عامًا (فيديو) وقدم إرشيد شكره لرجال الأمن العام على إلقاء القبض على القاتل رغم الظروف الصعبة وغموض تفاصيل الجريمة التي استمرت على مدار 4 أيام. وتابع: "لسوء حظنا أن القاتل أقدم على الانتحار".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تعليق من والد الطالبة "إيمان إرشيد" بعد انتحار قاتل ابنته أثناء محاصرته من قبل الأمن الأردني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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