فيديو.. ينفذون أغرب شرط للحصول على الأثاث مجانًا من متجر روسي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ابتكر متجر أثاث في مدينة بيلغورود الروسية طريقة غريبة ليمنح زبائنة فرصة للحصول على أريكة بالمجان. وتبعا لقناة " Lentadna" على "تليجرام"، فإن المتجر أجرى مسابقة للحصول على أريكة بالمجان لمن يستطيع الجلوس عليها دون مغادرتها لأطول فترة ممكنة، ويشارك في هذه المسابقة حاليًا 3 شبان أصغرهم يبلغ من العمر 13 سنة. تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ ® زوارنا يتصفحون الآن: فرقة تركية تغني أمام ولي العهد محمد بن سلمان .. هذا السعودي فوق فوق ( شاهد الفيديو ) ظاهرة فلكية في السعودية لم تشهدها المملكة منذ 158 عامًا (فيديو) وحسب موقع "روسيا اليوم"، فخلال مقابلة أجراها مذيع القناة مع المتسابقين سألهم عن المدة التي جلسوا عليها على الأريكة منذ بدء المسابقة ليجيبه الشبان "62 ساعة"، وأوضح المتسابقون "أنهم عازمون على الجلوس على الأريكة لأطول فترة ممكنه، وأنهم خلال المدة التي قضوها عليها لم يذهبوا حتى لقضاء حاجتهم".

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