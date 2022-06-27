هل تفرض ضريبة القيمة المضافة مرتين على نفس السلعة في السعودية؟.. الزكاة تجيب

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، على سؤال مفاده:"هل تفرض ضريبة القيمة المضافة مرتين على نفس السلعة؟". وأوضحت الهيئة، أن جميع السلع والخدمات تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% إذا تم تقديمها من قِبل منشأة أو صاحب نشاط مسجل في النظام. تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ ® زوارنا يتصفحون الآن: فرقة تركية تغني أمام ولي العهد محمد بن سلمان .. هذا السعودي فوق فوق ( شاهد الفيديو ) ظاهرة فلكية في السعودية لم تشهدها المملكة منذ 158 عامًا (فيديو) وأشارت إلى أنها لا تفرض ضريبة القيمة المضافة مرتين على نفس السلعة أو الخدمة المقدمة، موضحة أنه في حال مخالفة ذلك، يمكن تقديم بلاغ عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة أو من خلال الموقع وإرفاق ما يثبت للتحقق والإفادة.

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