نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الرؤية أقل من 1 كم.. الغبار يغطي سماء الكويت و"الداخلية" تطالب بالحذر على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - حذرت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت من موجة غبار تغطي أنحاء مختلفة من سماء البلاد، مشيرةً إلى أن الموجة بدأت منذ ساعات الصباح الأولى، وتستمر حتى عصر اليوم.

وأوضحت "الأرصاد" في تحذير لها متوسط الشدة، أن الرؤية الأفقية ستنخفض؛ بسبب الغبار المحمول، حتى تصل إلى أقل من 1000 متر.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

فرقة تركية تغني أمام ولي العهد محمد بن سلمان .. هذا السعودي فوق فوق ( شاهد الفيديو )

ظاهرة فلكية في السعودية لم تشهدها المملكة منذ 158 عامًا (فيديو)

وزارة الداخلية الكويتية دعت الجميع وفق صحيفة "القبس" إلى توخي الحيطة والحذر؛ بسبب تقلبات الطقس وموجة الغبار التي تتعرض لها البلاد حالياً، وأدّت إلى انخفاض الرؤية في بعض الطرق.

وحثّت الوزارة في بيان صحفي، الجميع على عدم التردد بالاتصال عند الضرورة بهاتف الطوارئ (112) لتقديم المساعدة الأمنية أو المرورية.

ودعت مرتادي البحر إلى إبلاغ خفر السواحل على الرقم (1880888) قبل نزول البحر، والاتصال عند التعرض لأي ظرف طارئ أثناء التواجد في البحر أو عند الحاجة لتقديم المساعدة.