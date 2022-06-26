نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هل يتابع مريض الضغط عند طبيب أسرة أم قلب؟ إليك إجابة الاستشاري السعودي "النمر" على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - أجاب استشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر، عن تساؤل: "هل من الممكن أن يتابع مريض الضغط والكوليسترول عند طبيب الأسرة ولا لازم طبيب قلب؟".

وأوضح "النمر" عبر حسابه على "تويتر: "الأوْلى أن يتابع عند طبيب الأسرة، وإذا كان هناك حاجة لتخصصات معينة حُوِّلَ المريض إليها".

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