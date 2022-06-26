نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هل يتابع مريض الضغط عند طبيب أسرة أم قلب؟ إليك إجابة الاستشاري السعودي "النمر" على موقعنا والان مع التفاصيل
صنعاء - ميسرا اسماعيل - أجاب استشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر، عن تساؤل: "هل من الممكن أن يتابع مريض الضغط والكوليسترول عند طبيب الأسرة ولا لازم طبيب قلب؟".
وأوضح "النمر" عبر حسابه على "تويتر: "الأوْلى أن يتابع عند طبيب الأسرة، وإذا كان هناك حاجة لتخصصات معينة حُوِّلَ المريض إليها".
تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦
® زوارنا يتصفحون الآن:
فرقة تركية تغني أمام ولي العهد محمد بن سلمان .. هذا السعودي فوق فوق ( شاهد الفيديو )
ظاهرة فلكية في السعودية لم تشهدها المملكة منذ 158 عامًا (فيديو)
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هل يتابع مريض الضغط عند طبيب أسرة أم قلب؟ إليك إجابة الاستشاري السعودي "النمر" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بويمن الاخبارية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.