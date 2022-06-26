نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر يزعجك الناموس ولايدعك تنام ! إليك طريقة سريعة للتخلص منه على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - إن كنت ترغب في التخلص من الناموس في المنزل وتتساءل عن كيفية طرد الناموس من الغرفة ، يمكن استخدام الأعشاب والمواد الطبيعية التي تعمل على طرد الناموس من المنزل بفضل الرائحة النفاثة المنبعثة منها،

والتي تعتبر غير محببة أبداً للناموس، ومن أبرز هذه الأعشاب والمواد الطبيعية وأكثرها فعالية:

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1_النعناع:

يعتبر النعناع من الورقيات ذات الرائحة النفاثة التي يكرهها الناموس ويهرب منها وعليه يمكن اعتباره طارد الناموس طبيعي، لذا ننصحك بوضع مجموعة من أوراق النعناع الطازجة أو المجففة في المكان الذي ترغب بطرد الناموس منه، إما بداخل وعاء أو كيس وتركه مكشوفاً.

2_اللافندر:

الخيار التالي ضمن قائمة طرق طرد الناموس اللافندر وهو من المواد العطرية المحببة للكثيرين، إذ يستخدم بكثرة في صناعة الصابون المنزلي،

لذا من الممكن تجفيف اللافندر وحفظه في أوعية أو أكياس قماشية ووضعها في المكان المراد طرد الناموس منه.

3_الريحان:

يندرج الريحان أيضاً في قائمة المواد الطبيعية المستخدمة في علاج الناموس في البيت لطرده، إذ يحمل الريحان رائحة قوية تزعج الناموس وتساعد في طرده من المكان، لذا وعند تجهيز شرفة المنزل لفصل الصيف من الممكن زرع الريحان في أصيص زراعة ووضعه في الشرفة لعدم السماح للناموس بالدخول للمنزل.

4_زيت أو أوراق الزعتر:

التالي في قائمة المواد الطبيعية الطاردة للناموس هو الزعتر الذي يعتبر من المواد الفعالة في طرد الناموس، إذ يتميز برائحته القوية التي تطرد البعوض، ويمكن استخدام أوراق الزعتر أو زيت الزعتر.

5_القرنفل والليمون:

لمحبي التخييم الصحراوي في الإمارات والراغبين بإيجاد طريقة تساعد في طرد الناموس في البر، يمكن استخدام القرنفل والليمون، حيث يعتبر القرنفل مبيداً طبيعياً للحشرات، ويتم استخدامه مع الليمون ليكون أكثر فعالية في طرد الناموس، وتكمن طريقة طرد الناموس بالليمون والقرنفل في زرع القرنفل على نصف حبة الليمون ووضعها في المكان المراد للمساهمة في طرد الناموس بالليمون والقرنفل.

6_زيت القرفة:

أثبتت الدراسات أن زيت القرفة هو علاج الناموس إذ يساعد في طرد البعوض والقضاء على بيضه، ويمكن تخفيف الزيت في الماء ورش هذا الخليط على الجسم والملابس لطرد البعوض.

7_الثوم:

يعتبر الثوم من الخضار ذات الرائحة العطرية النفاثة، وعليه يساهم بشكل فعال في علاج البعوض في المنزل لطرده، ويمكن عمل محلول مهروس الثوم مع الماء ووضعه في وعاء.

8_مصيدة الخميرة:

يمكن استعمال طريقة طرد الناموس بالخميرة والسكر، والتي تعتبر فخاً لصيد الناموس! يمكن تحضير الخلطة بكل سهولة، وتتم باستخدام المواد والخطوت التالية لتحضير مصيدة طريقة طرد الناموس بالخميرة:

الأدوات :

1_زجاجة بلاستيكية فارغة بحجم 2 لتر

2_مشرط أو سكين

3_ربع كوب سكر

4_كوب مياه دافئة

5_ملعقتين خميرة

6_شريط لاصق

الخطوات:

1_قطع الثلث الأخير من القنينة، الجزء الذي يحوي الغطاء

2_ملء الجزء السفلي بالماء والسكر والخميرة وتحريك الخليط

3_تغطية الجزء السفلي من القنينة بالجزء المقصوص، على أن توضع فوهة القنينة إلى الداخل دون غطاء

4_لصق الجزء العلوي بالسفلي مع مراعاة أن لا يلامس رأس القنينة السائل وعدم ترك فراغ إلا فتحة القنية

5_بهذا تكون المصيدة جاهزة حيث سيدخل الناموس إلى الداخل ويموت.

وأخيراً، نتمنى أن يكون المقال مفيداً وممتعاً.