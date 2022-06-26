نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هل تناول الفاكهة بعد وجبات الطعام مباشرة يضر بالصحة؟ .. مجلس الصحة الخليجي يحسم الجدل على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعتقد البعض أن تناول الفاكهة بعد وجبات الطعام مباشرةً يضر بالصحة، ولكن أكدّ الحساب الرسمي لمجلس الصحة الخليجي بتغريدة على "تويتر" أن هذا الاعتقاد خاطئ.

وفي الحقيقة، لا يوجد أي فرق سواءً تناولتها قبل أو بعد الوجبات، إذ أن الجسم لديه القدرة على هضم وامتصاص العناصر الغذائية الموجودة في الفاكهة بكل سهولة.

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وأضافت التغريدة أن تناول الفاكهة في أي وقت يساعد على الوقاية من الإصابة بأمراض القلب، والسمنة، كما أنها مصدر جيّد للبوتاسيوم، ما يساعد في ضبط مستويات ضغط الدم.