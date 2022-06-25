نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر نهاية الهياط.. شاهد ما فعله إنسان الغاب بشاب حاول المزاح معه على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - لم يتوقع شابٌ إندونيسي أن تنقلب لحظات "هياط ومزاح وسخرية" مع قرد من فصيلة إنسان الغاب إلى فاصلٍ رعبٍ شديد، وفقاً لمقطع مصوّر تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

وحسب صحيفة "نيويورك بوست"، كان حسن عارفين؛ البالغ من العمر 19 عاماً، قد تجاوز الحد المسموح للزوّار، واقترب من القفص الذي يوجد فيه ذلك القرد الضخم في حديقة حيوان كاسانغ كوليم بمقاطعة رياو، قبل أن يفتعل حركات ساخرة.

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ولكن ما فعله حسن أغضب الأورانغ أوتان، الذي تمكّن من الإمساك بتلابيب قميص أبيض قطني كان يرتديه ذلك الشاب.

وعندما حاول حسن نزع قميصه من يد إنسان الغاب تمكن الأخير من الإمساك بأحد رجليه وسط صرخات رعب وخوف شديدين، فيما بدا في الفيديو أحد أصدقائه وهو يحاول مساعدته لإنقاذه من تلك الورطة الصعبة.

وحسب موقع "الحرة"، قالت مصادر محلية إن الشاب كان قد خرق قوانين حديقة الحيوان بعبوره السور ووصوله إلى مقربة من قفص إنسان الغاب.

وأوضحت السلطات أن الحادثة وقعت في السادس من الشهر الحالي، بينما كان رجال الأمن يتناولون الغداء، وهو السبب في غياب رجال الأمن لإنقاذ الشاب، الذي تعرّض لتجربة مرعبة.

وعقب انتهاء تلك الحادثة، قال حسن إنه كان يعتقد أن الموت كان قريباً منه بعد أن وقع في قبضة ذلك الحيوان.

وتابع معتذراً عن فعلته "كنت فقط أريد أن أصنع محتوى فيديو لطيف مع انسان الغاب، وأنا شخصٌ محبٌ للحيوانات وكانت نيتي المزاح والملاطفة".

وبالفعل حظي فيديو عارفين بعشرات الملايين من المشاهدات حول العالم، لكن بمحتوى يختلف عمّا تصوره.