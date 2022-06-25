شاهد: رجل شجاع ينقذ طفلين جرفهما السيل في وادي بسلطنة عمان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - وثق مقطع فيديو قيام رجل بإنقاذ طفلين جرفهما السيل في وداي بسلطنة عمان.

وأظهر الفيديو تجمع عدد من الأشخاص على حافة الوادي فيما يقوم رجل بإنقاذ طفلين بعدما جرفهما السيل في مجرى الوادي.

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وأبان الفيديو الأشخاص المتواجدين على حافة الوادي بعيدا عن عن مجرى المياه بمساعدة الرجل فور اقترابه من الخروج وقاموا بسحبه هو والأطفال.

وحظي الفيديو بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأشادوا بموقف الرجل الذي لم يتأخر عن مساعدة الطفلين.