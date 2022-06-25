نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر تسريب ثانٍ ينتقد عادل إمام: "قبل البوس لزميلاته ورفضه لابنته" على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - لم تمضِ أيام على التسريب الصوتي للفنانة نجلاء فتحي تنتقد فيه الفنان المصري الشهير عادل إمام، حتى خرج تسريب جديد من ممثل آخر هذه المرة. فقد انتشر خلال الساعات الماضية تسجيل صوتي نسب إلى أحمد زاهر، خلال مقابلة صحافية على ما يبدو، إلا أنه لم يعرف من الصحافي الذي أجراها ولا المؤسسة الإعلامية التي بثتها، اعتبر فيه أن عادل إمام متناقض مع نفسه.

كما أضاف بمعرض إجابته عن سؤال حول رفضه دخول ابنته مجال الفن أو أدائها مشاهد ساخنة أو قبلات، "زعيم الكوميديا رضي لزميلاته ما لم يرضه لابنته".

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قبلات ومشاهد ساخنة

وقارن بين موقفه وموقف "الزعيم"، معتبراً أن إمام أدى هذه المشاهد والقبلات مع زميلاته الفنانات، ورفضها لابنته.

أتى هذا التسريب بعد أيام قليلة على واحد آخر نسب لنجلاء فتحي، هاجمت فيه بدورها صاحب "عمارة يعقوبيان"، ما تسبب في جدل كبير وبلبلة، خاصة أنها مختفية منذ سنوات.



لاسيما أنها تحدثت عن علاقته بنظام الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، لافتة إلى اعتراضها على ما كان يقوم به آنذاك من تلميع لصورة السلطة. كما ألمحت إلى تغطيته للفساد أيضا.

في حين شكك المنتج السينمائي عصام إمام، شقيق الفنان الكبير بتصريح لـ"العربية.نت" في صحة التسريب الصوتي، مؤكداً أن عشرة عمر جمعت بين نجلاء والزعيم.

يذكر أن لعادل إمام الذي بلغ الـ 82 عاما، سجلاً فنياً حافلاً، تنوع بين الأفلام السينمائية والمسلسلات والمسرحيات، مسجلاً بصمة وعلامة فارقة في عالم التمثيل مصرياً وعربياً.