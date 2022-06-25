جوجل تتيح ميزة أمان جديدة لعدم نسيان كلمة المرور

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أتاحت شركة جوجل ميزة جديدة تتيح لأولئك الذين ينسون كلمات مرورهم اعتبارًا من هذا الشهر، وضع اختصار لـ Google Password Manager على الشاشة الرئيسية لهواتف أو الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.

وحسبما ذكر موقع "9to5google"، تمتلك جوجل خدمة مفيدة قادرة على حفظ جميع كلمات المرور المختلفة التي تحتاجها للتطبيقات والخدمات ومواقع الويب، وتأمينها باستخدام حساب Google الخاص بك، للمساعدة في الحفاظ على أمان تلك الحسابات من خلال الوصول إلى كلمات المرور الخاصة بهم بطريقة سهلة لتتجاوز مشكلة نسيانها.ويمكن لمدير كلمة السر الخاص بـ جوجل Password Manager، إنشاء كلمات مرور فريدة لكل حساب وحتى التحقق مما إذا تم اختراق أي من كلمات مرورك الحالية، وسيكون بإمكان مالكو أجهزة أندرويد حاليا، إضافة اختصار shortcut على شاشة أجهزتهم للوصول إلى كلمات المرور الخاصة بها بسرعة وسهولة.

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ويتوفر تطبيق جديد كامل لبرنامج Password Manager، مقدم من خدمات Google Play، وتعد المهمة الأصلية لـ Password Manager، هي تتبع جميع المعلومات الخاصة بالتسجيل في الحسابات المختلفة، بما في ذلك كلمات السر، وهي وظيفة من أفضل وظائف تطبيق الويب لأنها تتيح لك استخدام المقاييس الحيوية بجهازك أو قفل الشاشة لإلغاء تأمين كلمات المرور المحفوظة.

وبالمقارنة، يتطلب منك تطبيق الويب عادةً إدخال كلمة مرور حسابك على جوجل، ويمكن الوصول إلى Google Password Manager بسهولة عبر متصفح الويب وكذلك من قائمة إعدادات "كروم" ضمن خيار "الملء التلقائي" على نظام التشغيل أندرويد.

وتتميز خدمة جوجل الجديدة، بأنها تتيح للمستخدمين الوصول إلى البيانات المحفوظة، باستخدام أدوات المصادقة مثل القياسات الحيوية التي تستخدم بصمات الأصابع أو مسح الوجه أو قفل الشاشة، عوضا عن إدخال كلمة المرور كما هو الحال في نسخة المتصفح.

ومع ذلك، ليس من السهل الوصول إلى إصدار Password Manager على أندرويد، وتعد الطريقة الأمثل للوصول إلى "مدير كلمات المرور"، على هاتفك هو من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات Settings> ثم النقر على قائمة الخصوصية Privacy> ثم حدد خيار الملء التلقائي من جوجل Autofill service from Google>، وأخيرًا أضغط على خيار كلمات المرور Passwords.