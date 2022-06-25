تقسيم الأضحية الشرعي.. تعرف على سنن الذبح عند المذاهب المختلفة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يختص عيد الأضحى ببعض السنن المستحبة به، وعلى رأسها أضحية العيد، والتي تعد إحدى السنن المؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وتخضع سنة الأضحية لعدد من الضوابط الواجب اتباعها لجني الثواب كاملًا، وتجنب الوقوع في خطأ يفسد الأضحية.

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تقسيم الأضحية في الشرع

وأوضح مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية سنن الأضحية، ووقت الذبح وكيفية تقسيم الأضحية، ويوضحها «المصري اليوم» في السطور التالية.

تقسيم الأضحية الشرعي

جاء في كتاب الله العزيز ما يدل على فضل الأضحية، إذ قال الله تعالى: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ».

كما تعد الأضحية سنة عن النبي إبراهيم عليه السلام، إذ قال الله تعالى في كتابه: «وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ».

كما جاء في السن النبوية ما يؤكد فضل الأضحية وأنها سنة عن النبي صل الله عليه وسلم، وذلك فيما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «ضَحَّى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بكَبْشينِ أمْلَحَيْنِ، فَرَأَيْتُهُ واضِعًا قَدَمَهُ علَى صِفَاحِهِمَا، يُسَمِّي ويُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُما بيَدِهِ».

تقسيم الأضحية حسب الشرع

وفسرت المذاهب الفقهية كيفية توزيع وتقسيم الأُضحية شرعًا، وذهبوا في ذلك إلى ثلاثة أقوال «المالكية – الحنفية – الشافعية»:

وتقسيم الأضحية عند الشافعية يقتضي أفضلية التوزيع على الفقراء والمحتاجين، وأن يأكل منها المُضحّي القليل.

تقسيم الأضحية عند المالكية

لا توجد تقسيمة معينة للأضحية عن المالكية، إذ توجد حرية كاملة في التقسيم والتوزيع، مستدلين في ذلك الرأي بما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن ثوبان مولى الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «ذَبَحَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ ضَحِيَّتَهُ، ثُمَّ قالَ: يا ثَوْبَانُ، أَصْلِحْ لَحْمَ هذِه، فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ منها حتَّى قَدِمَ المَدِينَةَ».

أي أن تقسيم الأضحية عند المالكية تقوم على الحرية التامة للمضحي.

كيفية تقسيم الأضحية شرعا

ونوه مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، إلى أن وقت ذبح الأضحية يمتد من بعد صلاة عيد الأضحى، وحتى مغيب شمس ثاني أيام التشريق، أي ثالث أيام العيد، وذلك وفقًا لجمهور الفقهاء.

بينما الشافعية ترى أن وقت الذبح يمتد حتى مغيب شمس ثالث أيام التشريق أي حتى رابع أيام العيد.

تقسيم الأضحية ثلاث

تقسيم الأضحية عند الحنفية والحنابلة يستحب به تقسيم الأضحية ثلاثة أجزاء: «جزء للفقراء – جزء للإهداء – جزء للمضحي نفسه».

ويرى هذا المذهب أنه يفضل للمُضحي إن كان موسرًا أن يتصدق بالثلثين، ويأكل الثّلث.