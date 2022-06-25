5 مشروبات يجب ألا تشربها بعد سن الأربعين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - لا يزال مشروبك المفضل هو أسرع طريقة لتدفئتك من البرودة وتعديل مزاجك. ولكن مع تقدمك في العمر ، هناك بعض المشروبات التي بمجرد أن تتجاوز سن الأربعين ، من الأفضل الابتعاد عنها.

في حين أن الشراب قد يكون أسرع طريقة لإرواء عطشك أو إراحة قشعريرة ، فهو أيضًا أسرع طريقة لتوسيع محيط الخصر لديك، وتمثل السعرات الحرارية السائلة نسبة هائلة من السعرات الحرارية التي نتناولها يوميًا تبلغ 22٪ ما يزيد عن 350 سعرًا حراريًا كل يوم ، وهو أكثر من ضعف ما كنا نشربه قبل 30 عامًا.

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قد لا تدرك عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها من خلال المشروبات ، لكن هذا لا يعني أنها لا تؤثر على وزن جسمك، وذلك حسب ما ذكره موقع «Eat This، Not That».

وجد باحثون من جامعة هارفارد ومستشفى الأطفال في بوسطن أن النساء اللائي زادن من تناول المشروبات المحلاة بالسكر ، مثل الصودا ، من واحد في الأسبوع إلى واحد أو أكثر في اليوم ، أضافن 358 سعرة حرارية يوميًا واكتسبن وزنًا كبيرًا على مدار 8 سنوات.

مجرد خفض السعرات الحرارية في مشروبك إلى النصف قد يعني التخلص من أكثر من 18 رطلاً في عام واحد فقط - وهي إحصائية مهمة ، لأن فقدان الوزن يصبح أكثر صعوبة بعد سن الأربعين.

ماء جوز الهند

ماء جوز الهند العادي هو مُجدد رائع للإلكتروليت ، ولكن بمجرد أن تضيف الشركات المحليات المضافة والأشربة الاستوائية بنكهة الفاكهة (فكر في ماء جوز الهند بالأناناس) ، فغالبًا ما ينتهي بك الأمر بشرب المزيد من السكر أكثر مما هو عليه في جوز الهند الفعلي.

الزبادي

تعتبر البروبيوتيك رائعة للحفاظ على صحة الأمعاء الجيدة ، ولكن ليس عندما تكون ملوثة بكميات كبيرة من السكر، ومن الأفضل أن تستمتع بتناول وجبة مشبعة أفضل حتى تستطيع من خسارة الوزن.



القهوة

قد ترغب في التفكير مرتين قبل الانغماس في القهوة فنجان، حيث قد يؤدي القيام بذلك إلى هشاشة عظامك، لذلك حاول تجنب الإفراط في تناول الكافيين.

كما تقول الدكتورة مامتا: «يمكن للبالغين استهلاك ما يصل إلى 400 ملليجرام من الكافيين يوميًا بأمان (أي ما يعادل أربعة أكواب من القهوة) ، ولكن شرب أي كمية أكبر من ذلك يمكن أن يتسبب في إفراز الكالسيوم ، والذي قد يؤدي بمرور الوقت إلى هشاشة العظام، ويضيف أن الكافيين الزائد يساعد أيضًا في درء أعراض الانسحاب غير المريحة مثل الخمول والأرق والصداع والتهيج».

الشاي المثلج

يعتبر الشاي المثلج للوجبات السريعة ، المليء بالسكر وملون الكراميل ، أمرًا محظورًا بدلاً من ذلك ، استخدام واحد من أفضل 22 نوعًا من الشاي لإنقاص الوزن .

الكثيرمن العصائر الفواكه

إنه طبيعي ويمتلئ بفيتامين سي ، لكنه مليء بالسكر وخالي تمامًا من أي عناصر مغذية مثل الألياف أو البروتين للمساعدة في إبطاء ارتفاع السكر.علاوة على ذلك ، تأتي معظم الحلاوة في العصير من الفركتوز ، وهو نوع من السكر يرتبط بتكوين دهون البطن .

الميلك شيك

يحتوي الميلك شيك على مكونين الحليب والآيس كريم. ولكن مع مرور الوقت ، بدأت المطاعم في ملء مخفوقاتها بكل شيء من الحلوى إلى المواد الكيميائية ، وتحويلها إلى أكثر من 1000 مزيج من السعرات الحرارية التي يحتمل أن تكون خطرة في الواقع ، لا يزال بعض اللبن المخفوق الأقل سعرًا في المطعم يحتوي على أكثر من 800 سعرة حرارية.