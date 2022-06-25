هل لكريمات الوقاية من الشمس فائدة؟ استشارية تنصح مرضى التصلّب

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - بحلول فصل الصيف على منطقة الخليج تكون الأجواء ساخنة بفعل حرارة الشمس العالية وموجات الحر الشديدة، والتي تؤثر على كل من يتعرض لها سلباً، وهو الحال بالنسبة للمصابين بأمراض مناعية التي من أشهرها مرضى التصلب المتعدد الذين يعانون خلال الصيف، ويتعرضون لزيادة في أعراض المرض؛ نتيجة تأثيره على الجهاز المناعي.

وأوضحت استشاري المخ والأعصاب بمستشفى الملك فهد التخصصي الدكتورة فوزية الشمراني لـ"سبق"، أن التصلب كغيره من الأمراض المناعية، وأي مصدر حراري قوي سيؤثر عليه بلا شك، أما التعرض للشمس أو حمام الساونا أو البخار يرفع درجة حرارة جسم المصاب.

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وقدّمت "الشمراني" نصائحها لمرضى التصلب، قائلةً: "التعرض لأشعة الشمس لوقت قصير لا يؤثر، ولكن التعرض للشمس لوقت طويل سيكون مضراً للمصاب وجهازه المناعي وزيادة نشاط المرض أو تهيجه وعودة أعراض سابقة".

وأضافت: "أنصح بعدم التعرض للشمس مباشرةً وشرب السوائل بكثرة لخفض درجة الحرارة، وأخيراً شيء مهم يغفل عنه الكثير؛ حيث يظن البعض أن كريمات الوقاية من الشمس مفيدة للمصابين، ولكن للأسف لا تفيد إطلاقاً، بل يجب عليهم استخدام واقٍ فيزيائي كالمظلة، وعدم ممارسة أي جهد بدني قد يرفع درجة حرارة الجسم".