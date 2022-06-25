الفنانة نوال الكويتية تعتذر عن إِقامة حفلها في موسم جدة .. وتكشف عن السبب!

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - اعتذرت الفنانة الكويتية، نوال، عن إحياء حفلها ، المقرر إقامته في بداية يوليو المقبل، ضمن فاعليات موسم جدة؛ وذلك بسبب وعكة صحية طارئة ألمت بها. وكتبت "نوال" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر :"جمهوري الحبيب أعتذر منكم لعدم قدرتي على إِقامة حفل جدّة بسبب وعكة صحّية خفيفة أمر بهِا

وأرجو تقبّل اِعتذاري واشوفكم على خير وعلى حب". تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ ® زوارنا يتصفحون الآن: فرقة تركية تغني أمام ولي العهد محمد بن سلمان .. هذا السعودي فوق فوق ( شاهد الفيديو ) ظاهرة فلكية في السعودية لم تشهدها المملكة منذ 158 عامًا (فيديو)

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