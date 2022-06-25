جمع كلمة سكر.. أغرب أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كثيرًا ما تنطوي امتحانات الثانوية العامة على أسئلة صعبة تثير دهشة الطلاب، بينها جمع كلمة سكر، والتي تتزايد معدلات البحث عنها من قبل طلاب الصف الثالث الثانوي لمعرفة إجابتها قبل الامتحان.

امتحان العربي ثانوية عامة 2022

ومن المقرر أن ينطلق امتحان اللغة العربية للثانوية العامة يوم الأحد 26 يونيو الجاري؛ لذا يوضح «المصري اليوم» في السطور التالية بعض أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة التي تثير حيرة الطلاب.

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جمع كلمة سكر

تزايدت معدلات البحث عن جمع كلمة سكر خلال الساعات الأخيرة، حتى بلغت ما يزيد على ألفي عملية بحث.

والإجابة عن سؤال «جمع كلمة سكر» من السؤال ذاته، إذ إن الكلمة تشير إلى المفرد والجمع في آن واحد، أي أنها ليس لها جمع لأنها اسم جنس.

جمع كلمة حليب

تتعدد الأجوبة على جمع كلمة حليب وفقًا للمعنى والسياق الذي تقال فيه كالتالي:

إذا قصد بالحليب ما يحلب من الأنعام، فلا يجمع، لأنه اسم جنس يشير إلى القليل والكثير، والأصل في كلمة حليب الوصف للبن.

أما إذا كان يقصد من كلمة حليب مجرى الاسم فساوت كلمة لبن، وتم جمعها للدلالة على اختلاف الأنواع كما تجمع لبن على ألبان، فكان هناك اجتهاد بأن تجمع حليب على أحلبة كرغيف وأرغفة، أو حُلبان كرغفان وقضبان.

جمع كلمة شاي

ينطبق على جمع كلمة شاي ما ينطبق على جمع كلمة سكر، إذ تشير كلمة شاي إلى المفرد والجمع أيضًا، فهى اسم جنس ليس لها جمع مشهور.

جمع كلمة وحي

تتوقف إجابة سؤال جمع كلمة وحي على إذا كانت الكلمة مصدرًا أم اسمًا كالتالي:

إذا كانت وحي مصدرًا فلا يتم جمعها.

وإذا كانت اسمًا فيتم جمعها بإضافة التشكيل فقط كالتالي: «وُحِيٌّ».

جمع كلمة نعناع

يتم جمع كلمة نعناع على نعانع، وذلك وفقًا للمعجم الوسيط والوجيز والمنجد، إذ يتم جمع الكلمة جمعًا تكسيرًا ولا يكون لها قياس.

جمع كلمة أخطبوط

جمع كلمة أخطبوط ليس سهلًا، إذ إنها كلمة أجنبية ومن الأسماء الدخيلة على اللغة العربية التي ليس من السهل جمعها، ويتم جمعها بألف وتاء مثل إسطبل وإسطبلات وكلمة أخطبوط يجمع على «أخطبوطات».