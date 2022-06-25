الخضيري: الجبن السائل أسوأ الأنواع بسبب زيادة الدهون

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - حذر العالم المتخصص في المسرطنات، د. فهد الخضيري، من الجبن السائل، باعتباره الأسوأ من حيث زيادة الدهون، والتي تصل نسبتها إلى 70%.
وأوضح في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أن أقل الأجبان دهوناً هي الجبنة البيضاء الفيتا.
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وأشار الخضيري إلى أن الأفضل هو الجبن بدون ملح والجبن القريش، ثم الكرافت المطبوخ، المثلث، الشرائح.
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