نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الخضيري: الجبن السائل أسوأ الأنواع بسبب زيادة الدهون على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - حذر العالم المتخصص في المسرطنات، د. فهد الخضيري، من الجبن السائل، باعتباره الأسوأ من حيث زيادة الدهون، والتي تصل نسبتها إلى 70%.

وأوضح في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أن أقل الأجبان دهوناً هي الجبنة البيضاء الفيتا.

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وأشار الخضيري إلى أن الأفضل هو الجبن بدون ملح والجبن القريش، ثم الكرافت المطبوخ، المثلث، الشرائح.