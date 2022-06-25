نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الإحجام عن الشراء يتصدر مشهد الأسهم السعودية .. أطول خسائر أسبوعية منذ نوفمبر على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - تراجعت الأسهم السعودية للأسبوع الثالث لتغلق عند 11310 نقاط فاقدة 4.3 في المائة في أطول سلسلة تراجع أسبوعية منذ تشرين الثاني (نوفمبر). بينما مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية تراجع 77 نقطة بنسبة 4.7 في المائة ليغلق عند 1568 نقطة.

جاء الأداء متوافقا مع التوقعات، حيث أشير في التحليل الأسبوعي السابق إلى فرص تراجع السوق إلى 11321 نقطة على الأقل، وجاء الإغلاق الأسبوعي بالقرب منها.

وتبحث السوق عن التماسك في المستويات الحالية، واتجاه السوق يعتمد على ذلك التماسك، حيث إن تسجيل قيم دنيا يظهر أن السوق لا تنجذب إلى الأسعار الحالية، ما سيدفعها نحو التراجع، في ظل إحجام متعاملين عن الشراء وتفضيل وقف الخسارة حتى مستويات 10600 نقطة، بينما ستواجه مقاومة عند 11830 نقطة.

ولا تزال الأسواق تعيش تقلبات بعد مخاوف من الركود في ظل اتجاه بنوك مركزية لرفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.

الأداء العام للسوق

وافتتح المؤشر العام الأسبوع عند 12821 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة عند 11217 نقطة فاقدا 5.1 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 11310 نقاط فاقدا 513 نقطة بنسبة 4.3 في المائة.

وتراجعت قيم التداول 22 في المائة بنحو تسعة مليارات ريال لتصل إلى 31.5 مليار ريال، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 14 في المائة بنحو 146 مليون سهم متداول لتصل إلى 871 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 9 في المائة بنحو 180 ألف صفقة لتصل إلى 1.8 مليون صفقة.

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أداء القطاعات

وارتفع قطاعا "المرافق العامة" 1.7 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" 0.3 في المائة، وتصدر المتراجعة "الأدوية" 10 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" 9 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" 7 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" 21 في المائة بقيمة 6.7 مليار ريال، يليه "المصارف" 20 في المائة بقيمة 6.4 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" 7 في المائة بنحو 2.2 مليار ريال.

أداء الأسهم

تصدر المرتفعة "جاكو" 8.5 في المائة ليغلق عند 21.70 ريال، يليه "المتحدة للتأمين" 6.9 في المائة، ليغلق عند 29.60 ريال، وحل ثالثا "دراية ريت" 6.8 في المائة، ليغلق عند 10.70 ريال.

في حين تصدر المتراجعة "صادرات" 32 في المائة، ليغلق عند 38.45 ريال، يليه "بحر العرب" 24 في المائة، ليغلق عند 74.70 ريال، وحل ثالثا "وفرة" 23 في المائة، ليغلق عند 41.50 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 2.7 مليار ريال، يليه "إس تي سي" بقيمة 2 مليار ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 1.6 مليار ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية