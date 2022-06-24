نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ثلاثة أحاسيس تدل على تلف الكلى وارتفاع نسبة السكر في الدم على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - يجب أن يكون مرضى السكري أكثر يقظة عندما يتعلق الأمر بمراقبة مستويات السكر في الدم، والتي لم يعد بإمكان الجسم تنظيمها بشكل فعال، وإلا فقد تنشأ مضاعفات صحية.

وتقوم الكلى بتصفية الدم، والتخلص من السوائل الزائدة وفضلات الجسم، بما في ذلك زيادة الجلوكوز (السكر). ومع ذلك، فإن التعرض المتكرر للجلوكوز يمكن أن يكون مزعجا للأوعية الدموية الدقيقة في الكلى.

كيف يمكنك معرفة أن هذا يحدث داخل جسدك؟

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

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ويمكن أن تؤدي أمراض الكلى أيضا إلى تورم الأطراف، مثل الكاحلين والقدمين واليدين.

وعلى هذا النحو، من المهم إجراء فحص سنوي لمرض السكري حتى يمكن اختبار مرض الكلى.

ومع احتياج واحد من كل خمسة مصابين بداء السكري إلى علاج لهذه المضاعفات، هناك احتمال قوي إلى حد ما للإصابة به، بحسب "إكسبريس".

ومن الأمثلة على ذلك مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، والتي تساعد على حماية الكلى من المزيد من الضرر.

واعتلال الكلية السكري ليس المضاعفات الصحية الوحيدة التي يمكن أن تنشأ من ارتفاع مستويات السكر في الدم.

ويمكن أن تؤدي الحالة أيضا إلى تلف الأعصاب، والمشكلات الجنسية، ويمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

وبالنسبة لأولئك الذين ليسوا متأكدين مما إذا كانوا قد أصيبوا بمرض السكري من النوع الثاني، يمكن أن تكون هناك بعض العلامات الدقيقة، والتي تشمل:

- الشعور بالعطش طوال الوقت- الشعور بالتعب الشديد- فقدان الوزن دون محاولة- الإصابة بمرض القلاع بشكل متكرر- استغراق الجروح وقتا أطول للشفاء- رؤية مشوشة.