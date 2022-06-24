انقلاب خطير.. "النصر ينهي مسيرة علي البليهي مع الهلال"

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أثار النجم الدولي علي البليهي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الجدل في الوسط الرياضي السعودي، خلال مباراة الفتح، مساء أمس الخميس.

وفاز الهلال، بثلاثة أهداف دون رد، على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، ضمن منافسات الجولة 29 "قبل الأخيرة"، من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022.

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وبهذه النتيجة.. حافظ الزعيم، على صدارة جدول ترتيب الدوري، برصيد 64 نقطة، وبفارق المواجهات المباشرة فقط، عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد "الوصيف".

* إنذار علي البليهي أمام الفتح..

وفي مباراة الخميس.. حصل البليهي، على كارت أصفر؛ بسبب احتفاله المستفز، أمام البرازيلي بيتروس أراوخو، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر سابقًا، والفتح حاليًا.

وسيغيب البليهي؛ بسبب هذا الكارت، عن لقاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أمام نظيره الفيصلي، يوم الإثنين القادم، في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري.

وينضم قلب الدفاع الدولي، إلى زميليه في نفس المركز؛ الكوري الجنوبي جانغ هيون سو "الموقف"، ومتعب المفرج "المصاب".

* انقلاب هلالي ضد البليهي..

وانقلب عدد من نجوم الهلال، على رأسهم جانغ هيون سو، ضد البليهي، بعد حصوله على إنذار مجاني؛ سيتسبب في أزمة دفاعية كبرى، أمام الفيصلي.

وظهر المدافع الكوري الجنوبي؛ وهو يتحدث بعنف مع البليهي، في نهاية مباراة الفتح، متساءلًا عن سبب حصوله على كارت أصفر مجاني، على الرغم من علمه بالأزمة الدفاعية في الفريق.

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ومن ناحيتهم، هاجم عدد كبير من النقاد والإعلاميين الهلاليين، المدافع علي البليهي؛ قائلين: "يعتقد نفسه يلعب في دوري حواري.. وليس مع زعيم السعودية وآسيا".

وطالب قطاع كبير من الجماهير الهلالية، رئيس النادي فهد بن نافل، بـ"بيع" عقد البليهي، خاصة أنه دائمًا ما يغيب عن المباريات المصيرية؛ مثلما فعل في نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

وغاب علي البليهي، عن نهائي دوري أبطال آسيا 2021، أمام بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي؛ بسبب إيقافه أيضًا، على خلفية أحداث مباراة الهلال والنصر، في المربع الذهبي.

ويبقى السؤال.. "هل يكون النصر السبب الرئيسي في إنهاء مسيرة علي البليهي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؟!".