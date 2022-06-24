فضل صيام العشر من ذي الحجة 2022..موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2022

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - موعد صيام العشرة الأوائل من ذو الحجة، تاريخ صيام العشرة من ذي الحجةـ موعد عيد الأضحى فلكيا 2022، موعد عيد الأضحى فلكيا ٢٠٢٢، عيد الأضحى فلكيا ٢٠٢٢، موعد إجازة عيد الاضحى 2022، موعد صلاة عيد الاضحى 2022، موعد وقفة عرفات 2022، موعد وقفة عرفة 2022، تاريخ وقفة عرفات 2022، هكذا يبحث المسلمون والمسلمات عن موعد صيام العشر الأوائل من ذي الحجة ووقفة عرفات فلكيا، بالإضافة لعدد موعد العيد وأيام إجازة عيد الأضحى 2022.

موعد غرة ذي الحجة 2022

غــرة شهـــر ذو الحجــــة 1443هـ فلكيـــًا يوم الخميس 30/6/2022م.

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موعد صيام العشرة من ذو الحجة

موعد صيام العشرة من ذو الحجة، ووفقا للحسابات الفلكية التي قام بها معهد البحوث الفلكية، فإن يوم الخميس 30 يونيو هو غرة شهر ذو الحجة وبذلك يبدأ الصيام من يوم 30 يونيو وحتى 8 يوليو 2022 والذي يعد فلكيًا موعد وقفة عرفات 1443.

فضل صيام الأيام العشر من ذي الحجة

تتميز الأيام العشرة من ذي الحجة بخصائص وفضائل عديدة، نبين هذه الفضائل على النحو الآتي: أقسم الله -تعالى- بها في كتابه، فقال: (وَالْفَجْرِ* وَلَيَالٍ عَشْرٍ)،والله لا يُقسم بشيء إلا إذا كان عظيما، مما يدل على أهمية هذه الأيام، وفضلها عند الله -تعالى-. سماها الله -تعالى- في القرآن الكريم بالأيام المعلومات، وشرع لعباده الذكر فيها على وجه مخصوص، قال الله -تعالى-: (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ).

فقد ذهب بعض المفسرين إلى أن المقصود بهذه الأيام هي الأيام العشر الأولى من ذي الحجة. تعتبر الأعمال الصالحة والعبادات في هذه الأيام أحب إلى الله -تعالى- من غيرها؛ قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: (ما مِن أيَّامٍ أَعظَمَ عِندَ اللهِ، ولا أَحَبَّ إلَيهِ مِنَ العملِ فيهِنَّ مِن هذِه الأَيَّامِ العَشرِ؛ فأَكثِرُوا فيهِنَّ مِنَ التَّهليلِ، والتَّكبيرِ، والتَّحميدِ).

موعد وقفة عرفات 2022

وقفة عرفات لعام 1443هـ فلكيـــًا يوم الجمعـــــة 8/7/2022م.

موعد عيد الأضحى 2022

عيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ فلكيـــًا يوم السبــــت 9/7/2022م.



موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2022

يبحث الكثير عن موعد صلاة عيد الأضحى 2022، والتى ستكون عقب فجر اليوم العاشر من ذي الحجة، على أن يتم تحديده خلال الأيام القليلة المقبلة.

موعد إجازة عيد الاضحى 2022

الجمعة ٨ يوليو- الثلاثاء ١٢ يوليو