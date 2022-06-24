حقيقة رفع عدد أندية الدوري السعودي لإنقاذ الأهلي من الهبوط

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء تفيد بوجود نية لدى رابطة الدوري السعودي لرفع عدد الأندية المشاركة في البطولة بالموسم المقبل، لتفادي هبوط الأهلي الذي أصبح على بعد خطوة واحدة من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

وخسر الأهلي من الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة قبل الأخيرة من عمر مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتوقف رصيده عند 31 نقطة في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب.

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وذكرت تقارير إعلامية إنه بعد مباراة الأهلي والشباب في الجولة الأخيرة سوف يصدر قراراً بزيادة الأندية في الموسم المقبل من بطولة الدوري السعودي، وفي حالة صدور هذا القرار فلن يهبط أي نادٍ في موسم 2022.

هل يتم رفع عدد أندية الدوري السعودي؟

أفادت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية نقلاً عن مصدر مطلع في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، فإن الرابطة لم تناقش أي شيء يخص زيادة عدد أندية المسابقة الموسم المقبل، لأن الزيادة ستتم في موسم 2023-2024 المقبل.

وأشار المصدر ذاته إلى إن جدول الدوري السعودي الذي تعده شركة أميركية جاهز وتبقى بعض التفاصيل وإعلانه بعد شهر تقريباً.

فيما تقام جميع مباريات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين يوم الإثنين الموافق 27 يونيو، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت أبو ظبي.

وستذاع مباريات الجولة الأخيرة والحاسمة من دوري المحترفين عبر شبكة قنوات SSC SPORT الرياضية الناقل الحصري للمسابقة هذا الموسم 2021/22.