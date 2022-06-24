نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ضرب وتعرية وكتم الأنفاس بالبطاطا.. فيديو يثير غضب اللبنانيين على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - أثار مقطع فيديو انتشر خلال الساعات الماضية موجة غضب كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي،

يُظهر ما يقارب الـ 14 عاملاً يتعرضون للضرب والإهانة من قبل أحد أصحاب العمل في لبنان بينهم على الأقل طفل قاصر، بحسب ما بدا من ملامحه.

وفي التفاصيل، تبين أن صاحب العمل اتهم هؤلاء العمال بسرقة مبلغ من المال، فلم يجد سبيلاً سوى تعريتهم والانهيال عليهم بالضرب وتصويرهم لمزيد من الإهانة.

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بل ولم يكتف بذلك، إنما سد أفواههم بحبة من البطاطا أيضاً، ليكتم أنفاسهم.

في المقابل، زعم أقارب بعض العمال (لبنانيين وسوريين) أن المعتدي أراد التهرب من دفع مستحقاتهم بعد كدهم لأربعة أيام طويلة في قطف الكرز، فما كان أمامه سوى تلفيق تلك التهمة.

من جهتها أوضحت القوى الأمنية في بيان مساء الأربعاء، أن الحادثة وقعت في بلدة العاقورة، وهي إحدى القرى في قضاء جبيل بمحافظة جبل لبنان.