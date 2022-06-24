سعودي يُنقذ طائرة وركابها من كارثة حقيقية.. هذا ما فعله!

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أنقذ رجل سعودية يعمل في مطار جدة طائرة وركابها من حريق كاد أن يؤدي إلى تحطمها. وتم تكريم الموظف أحمد الرفاعي، “لتجاوبه وتصرفه السريع الذي ساهم بإنقاذ حياة الركاب في لحظة حرجة”. تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ ® زوارنا يتصفحون الآن: فرقة تركية تغني أمام ولي العهد محمد بن سلمان .. هذا السعودي فوق فوق ( شاهد الفيديو ) ظاهرة فلكية في السعودية لم تشهدها المملكة منذ 158 عامًا (فيديو) وفي التفاصيل، اشتعلت النيران بعجلات طائرة إفريقية من طراز إيرباص في جدة بسبب ارتفاع درجة حرارة الفرامل والاحتكاك أثناء الهبوط، وكانت قد وصلت الطائرة إلى ساحة الانتظار. وفي هذا الوقت، هرع الرفاعي لإخماد الحريق بسرعة كبيرة باستخدام “طفاية الحريق”، مما جنب الطائرة كارثةً كبيرةً وأنقذ حياة من عليها.

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