منها الشحن حتى يبلغ المئة.. أخطاء يجب تجنّبها عندما تشحنون الهاتف

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - عادة نلجأ إلى شحن الهواتف. إلا أن هناك بعض الطرق المعتمدة والتي ستؤثر مباشرة في أدائه. لذا اكتشفي أخطاء يجب تجنّبها عندما تشحنون الهاتف.

1. ترك الشاحن في قابس الكهرباء

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يستهلك الشاحن الكهرباء باستمرار حين يكون في القابس. حتى وإن لم يكن الهاتف موصولاً به. كما أنّ الشاحن يولّد الحرارة باستمرار. ما يعني أنه قد يتسبب في اندلاع حريق إن وجدت إلى جانبه أيّ مادة سريعة الاشتعال.

2. شحن البطارية حتى تبلغ 100%

إن كنتم تفعلون ذلك في كل مرة فأنتم تقلّصون مدة صلاحيتها. في الواقع، لكل بطارية عدد محدد من دورات الشحن.

يتراوح عدد الدورات للبطاريات الحديثة في أجهزة الأيفون والسامسونغ. وغيرها من الماركات ما بين 500 و800 دورة كمعدّل وسطي.

إنما هذا لا يعني أنّ الجهاز يتوقّف عن العمل بعد بلوغ العتبة المحددة. فالمسألة أدق من ذلك.

بالتالي، إذا قمتم بشحن البطارية 100% في كل مرة. فستنتهي الدورات بشكل أسرع. تقضي القاعدة العامة بشحن البطارية بشكل كامل مرة في الشهر فقط. وحاولوا أن تبقوها ما بين 20 و80% لبقية الوقت.

3. ترك البطارية تفرغ بشكل كامل

إنّ بطاريات الليثيوم الحديثة تعمل بموجب دورات شحن. بالتالي، يجب ألا نترك البطاريّة تفرغ بشكل كامل أيّ أن تصبح صفر%.

فإذا تركتم البطارية تفرغ بالكامل. تكونون قد استخدمتم دورة شحن. مما يعني القضاء تدريجياً على مدة حياة البطاريّة!

4. . استخدام الهاتف أثناء الشحن

لا تستخدموا الهاتف أثناء شحنه. فهذا يؤدي إلى انهاك البطارية التي تحاول أن تقوم بعملين في وقت واحد.

وهذا يزيد من سخونته ويضعف البطارية.