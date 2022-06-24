نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر تعرفي على خبايا شخصيتك وأسرار حياتك .. هذا ما تقوله لكِ شامات جسدك على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - بعيداً عن كونها من علامات الحسن والجمال تكشف الشامة شيئاً من خبايا شخصيتك وأسرار حياتك. ولتعرفي ما تقوله لكِ هذه الشامات، تابعي هذا المقال:

الذراع

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وجود الشامة على الذراع يعني الكثير من الأشياء، منها أنك شخص عليه أن يجد ويعمل بجهد كبير، لكن لا تحصلين على الإشادةِ اللازمة. كما أن الشامة الموجودة على الذراع تعني أن الشخص حذر

الظهر

وفقاً لعلم التنجيم الصيني القديم يمكن أن ترمز الشامة الموجودة على ظهرك إلى أنه ليس لديكِ حظ جيد. أو أنكِ تتعرضين للخيانة كثيراً أو أنك شخص سيواجه الكثير من العقبات والنكسات

الصدر

وفقاً للتقاليد الصينية، يشير وجود الشامة في هذه المنطقة إلى الطموح، أو الكرم، أو لديك أطفال رائعون

الجبين

علم التنجيم الصيني يقول إنها تشير إلى الازدهار، ووجودها في منتصف الجبهة يشير إلى الحكمة، أما تواجدها على الجانب الأيمن من الجبهة يشير إلى أن الشخص شريك رائع، كما تعني إجمالاً أن الشخص نشيط ومغامر

الشفتين

يعني أنك تريدين تحقيق الكثير في الحياة، ومن المرجح أنك تمضين قدماً وإذا كانت الشامة في زاوية من شفتك العليا، فهذا يعني أنك تحبين الاستمتاع بأرقى الأشياء في الحياة

على الرقبة

تشير إلى حياة قصيرة، مع احتمال التعرض للضغط الشديد، وربما تكون تحذيراً إلى أنك بحاجة إلى الاسترخاء أكثر

الخد

تعني أنك شخص شجاع ومخلص ومثابر ، كما أنه رياضي إلى حد ما، وليس مادياً

وتشير الشامة الموجودة على الخد الأيمن إلى شخص حساس ومهتم ويقدر الأسرة، بينما تمثل الشامة الموجودة على الخد الأيسر شخصاً انطوائياً ومتعجرفاً.