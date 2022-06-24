أعراض في العين- 6 علامات تستدعي زيارة الطبيب

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الفحص الذاتي للعين من الأمور الضرورية التي يغفلها الكثير من الأشخاص، رغم أهميته في اكتشاف بعض العلامات المنذرة بمجموعة من الأمراض.

في التقرير التالي، يستعرض "الكونسلتو" أعراض في العين تدل على وجود مشكلة في الجسم، وفقًا لموقع "WebMD".

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أعراض في العين تدل على مشاكل خطيرة

1- احمرار العين

قد يشير احمرار العين إلى الإصابة بالعديد من الأمراض، مثل الحساسية والجلوكوما وقرح القرنية، خاصةً إذا كان مصحوبًا بألم وعدم وضوح في الرؤية أو استمر أكثر من يومين.

2- حرقان العين

دخول الأتربة في العين أو التعرض للدخان ليس السبب الوحيد الذي يؤدي إلى الشعور بحرقان فيها، بل هناك عوامل خطر يجب الانتباه إليها، مثل حمى القش والتهاب الجفون.

3- قشرة العين

إذا لاحظت قشرة على الجفون أو الرموش، يتراوح لونها بين الأصفر والأخضر، عند الاستيقاظ من النوم بكميات كبيرة، فهذا يدل على الإصابة بجفاف العين، الناتج عن انسداد القنوات الدمعية.

4- حكة العين

تنذر حكة العين بأمراض عدة، مثل الحساسية والجفاف والإجهاد، ويرتبط حدوثها أيضًا بارتداء العدسات اللاصقة وقلة النوم وتناول بعض الأدوية والتقدم في العمر.

5- انتفاخ العين

استمرار انتفاخ العين لأكثر من 24 ساعة مع وجود مشاكل في الرؤية يستدعي زيارة الطبيب، لأنه في هذه الحالة قد يكون مؤشر خطر على الإصابة بالحساسية أو العدوى أو قرح القرنية أو اضطرابات الغدة الدرقية.

6- اصفرار بياض العين

يعتبر اصفرار بياض العين جزءًا من اليرقان المصاحب لأمراض الكبد والمرارة، مثل الالتهاب والحصوات والأورام، لذلك ينبغي طلب المساعدة الطبية فور ملاحظته.