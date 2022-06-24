اقوى هجوم عنيف من المطربة أنغام على الداعية المصري مبروك عطية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - شنت المطربة أنغام هجوما حادا، على د.مبروك عطية "عميد كلية الدراسات الإسلامية السابق بجامعة الأزهر"، بسبب حديثه عن وجوب خروج الفتيات من المنزل محجبات بطريقة "القفة والشوال"، خلال تعليقه على جريمة ذبح طالبة جامعة المنصورة "نيرة اشرف" على يد زميلها.

المطربة أنغام، عبر حسابها في موقع "تويتر"، وجهت رسالة إلى د.مبروك عطية، وكتبت:"عيب تكون مصري وعيب جدا تتحسب علي الأزهر الشريف قفه !!! ، مصر حرة تحيا مصر، وسيدات مصر أحرار ".

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وأضافت،:"ومش هاذكر اسمك كفايه القفه كسفتنا الله يكسفك".

د. مبروك عطية عميد كلية الدراسات الإسلامية السابق بجامعة الأزهر، أثار جدلا واسعا وأعلن مؤخرا إعتزال الإعلام وتعليق حساباته الشخصية على صفحات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تعرضه لهجوم حاد بسبب تصريحاته عن حادث ذبح الطالبة نيرة أشرف على يد زميلها في جامعة المنصورة والتي قال فيها إن الفتاة يجب أن تتحجب وتلبس حتى قفة حتى تعيش.