نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أخيرا.. الحل النهائي لأزمة كلمات السر في هواتف أندرويد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - قدمت شركة جوجل حل جدديدا لمشكلة كلمات المرور الكثيرة، التي ينساها معظمنا، وأتاح نظام التشغيل أندرويد لمستخدمي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الوصول إلى كلمات المرور الخاصة بهم بطريقة سهلة وفي مكان واحد.

يمكن لمستخدمي أندرويد إضافة اختصار shortcut لمدير كلمة السر الخاص بجوجل على شاشة أجهزتهم، ومهمة هذا المدير هي تتبع جميع المعلومات الخاصة بالتسجيل في الحسابات المختلفة، بما في ذلك كلمات السر.

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وتجمع هذه الخدمة كل المعلومات في مكان آمن، ويمكن الوصول إليها بسرعة وسهولة.

كانت جوجل أطلقت خدمة مدير كلمة السر قبل سنوات لمستخدمي أندرويد ومتصفح جوجل كروم.

لكن الخدمة الجديدة تتميز بأنها تتيح للمستخدمين الوصول إلى البيانات المحفوظة، باستخدام أدوات المصادقة مثل القياسات الحيوية التي تستخدم بصمات الأصابع أو مسح الوجه أو قفل الشاشة، بدلا عن إدخال كلمة المرور كما هو الحال في نسخة المتصفح.

مدير كلمات المرور قادر على حفظ وتخزين جميع التفاصيل التي تهمك، بما في ذلك اسم المستخدم وكلمات المرور، مما يسمح لك بتتبع أي مشاكل أو مخاطر أمنية، بالإضافة إلى السماح بتعديل أي تفاصيل عند الحاجة.

ويتوفر الاختصار الجديد عن طريق التحديث الجديد في نظام أندوريد (نسخة 22.18) أو الأحدث.