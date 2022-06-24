ابتلعته حفرة لكنه تمكن من النجاة بأعجوبة وسط ذهول المارة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - نجا سائق دراجة بأعجوبة بعد أن ابتلعته حفرة عملاقة بلغ عرضها 20 قدما، وعمقها 16. في شارع سكني جنوب لندن، ما أثار ذهول السكان بشدة.
وكان سائق الدراجة يصرخ وطلب من المارة تأمين سيارة أجرة.قبل أن يتمكن من إخراج نفسه من الحفرة.
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وتم وضع طوق للشرطة حول الجزء المتضرر من الطريق وظل الضباط في مكان الحادث لحماية الساكنين في الجوار.
من جانبه، قال ريان بوند، وهو مدرس مقيم في المنطقة: في حوالي الساعة 9 مساءً سمعنا ما اعتقدنا أنه رعد.
ولفت ساكن آخر إلى أن ماحدث يعتبر جيد على اعتبار أنه حصل ليلاً، ولم يحصل في الساعات التي يتواجد خلالها الأطفال في الشارع.
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