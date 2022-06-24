بطريقة مثيرة.. خليجي يرقص الدبكة ويتمايل داخل إحدى قاعات الأفراح (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أظهر مقطع فيديو "رجل" يرقص "الدبكة" داخل إحدى قاعات الأفراح.

وجذبت الفعالية الأنظار إلى الرجل الذي أدى الرقصة بانسجام وتفاعل تام، وكان لافتا أنه يرقص وهو يرتدي الزي الخليجي.

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وأمسك الرجل بـ "سبحة" في يده وقام بلفها بيده عدة مرات بينما كان جسده يتمايل يمينا ويسارا على إيقاع الأغنية.

في الخلف يظهر عدد من الأشخاص الذين يرقصون أيضا على نفس النغمة خلف البطل الذي تصدر المشهد.

أما باقي القاعة وخاصة الصف الأول فقد جلس أقارب العروسين وظهر أنهم من المسنين الذين أيضا جُذبوا إلى العرض الخاص الذي قام به الرجل.