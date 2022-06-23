جورج وسوف يتغزل ب موسم جدة: "روحي يا نسمة عند الحبايب"

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تغزَّل الفنان السوري جورج وسوف بموسم جدة، حيث نشر "بوستاً" عن حفله في المدينة السعودية بمشاركة الفنان صابر الرباعي، كتب فيه: "روحي يا نسمة عند الحبايب.. في جدة سعيد بلقائي من جديد، وإن شاء الله ليلة غنائية مميزة لجمهور متذوق بمشاركة الفنان الحساس والصديق صابر الرباعي"

وكانت شركة بنش مارك قد أعلنت عن موعد الحفل الذي سيحييه كلٌّ من الفنان جورج وسوف وصابر الرباعي ضمن حفلات موسم جدة، حيث نشرت "بوستر" الحفل، وكتبت عليه: "حفل السلطنة مع سلطان الطرب جورج وسوف وأمير الطرب صابر الرباعي في موسم جدة في 29 يونيو".

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