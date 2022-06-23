احذر.. هذه العلامات تدل على اختراق هاتفك المحمول

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - 2022-06-23أ£ الساعة 07:32م
وقال سعيد- خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc- أن ارتفاع درجة حرارة الهاتف المحمول دون مبرر حال عدم استخدامه بكثرة أول علامة أولية تُشير لاختراق الهاتف المحمول، ووجود برامج تجسس عليه لم يقم المستخدم بتحميلها بشكل مقصود، منوها بأن أول وسيلة لاختراق التليفون هو "مسكه".
وتابع استشاري المعلومات بالجمعية المصرية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أنه يجب الحفاظ على غلق الهاتف حال عدم استخدامه، موضحًا أنه يمكن اختراق الهاتف دون لمسه من خلال روابط ببرامج الحوار المباشر أو البريد الالكتروني، مشيرًا إلى أن الاختراق يتم من خلال بعض التطبيقات "الهايفة" مثل شكلك بعد 60 عاما وتوافق الأبراج وغيره.
وشدد على ضرورة مراجعة التطبيقات الموجودة على الهاتف كل فترة والتأكد من سبب وجودها وإنه تم تحميلها عن قصد ومن مصادر معروفة، ومراجعة صلاحيات التطبيقات على الهاتف، وحذف أي تطبيق لديه صلاحية غير منطقية.
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