الوصايا الخمس في مواجهة حرارة الصيف

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - هيئة الأرصاد الجوية بمصر عددا من النصائح الهامة والإرشادات للمواطنين خلال صيف 2022، كما يلى: 1- عدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة في الفتـرة من الظهـر وحتى الخامسة عصرا وهي الفترة التي يتم فيها تسجيل أعلى درجة حرارة علــى مدار اليوم تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ ® زوارنا يتصفحون الآن: فرقة تركي تغني أمام ولي العهد محمد بن سلمان .. هذا السعودي فوق فوق ( شاهد الفيديو ) ظاهرة فلكية في السعودية لم تشهدها المملكة منذ 158 عامًا (فيديو) أشهر 10 أعراض شائعة تدل على أن كليتيك في خطر مصر: متسولة تستوقف وزير الصحة لطلب شقة.. وبعد فحص حالتها الاجتماعية كانت المفاجأة! سائق تاكسي أعجب بطبيبة سعودية وعرض عليها زواج مسيار .. وبعد موافقتها حدث مالم يكن في الحسبان (فيديو) وداعًا للأدوية.. طرق بسيطة لتنظيف الكلى من السموم فاكهة تدمر مفعول الأنسوين وترفع نسبة السكر في الدم فورا.. احذرها ولا تتناولها من الآن مصر.. عايرته بضعفه الجنسي فوضع الشاكوش في مؤخرتها حتى الموت! 2- ارتداء غطـاء واقي للرأس أو استخدام المظلة في حالة التعرض المباشر لأشعة الشمس تجنبا للإصابة بضربات الشمس 3- - عدم التواجد في أماكن مغلقة سيئة التهوية 4- - الإكثار من تناول المياه والسوائل على مدار اليوم 5- - متابعة النشرات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية. ويشهد اليوم الخميس، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة.

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