أعراض ارتفاع الكوليسترول في الدم: العلامتان المرئيتان على ساقيك - "افحص مستوياتك"

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم هو نذير مشاكل صحية خطيرة ، وعادة ما تتميز بنقص العلامات التحذيرية. ومع ذلك ، قد تظهر علامتان على ساقيك ، تلفت الانتباه إلى المستويات العالية من المادة الدهنية. إليك كيفية اكتشافها.

على غرار ارتفاع ضغط الدم ، لا يسبب ارتفاع الكوليسترول العديد من العلامات التحذيرية. يمكن أن تتراكم المادة الشمعية في دمك بهدوء وتتسبب في تضيق الشرايين. ومع ذلك ، قد تحمل ساقيك بعض الأدلة.

من التورم إلى تغيرات اللون في ساقيك ، هناك بعض العلامات المنبهة المرتبطة بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

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وقالت الدكتورة سارة جارفيس ، الممارس العام وميديا ​​ميديك: "يعاني شخص واحد من كل 500 شخص في المملكة المتحدة من حالة تسمى فرط كوليسترول الدم العائلي (FH) ، وهو سبب موروث لارتفاع نسبة الكوليسترول.

"إذا كان لديك هذا ، فقد تصاب بتورمات ناعمة في مفاصل أصابعك أو ركبتيك أو وتر العرقوب (في الجزء الخلفي من كاحلك)."

لذلك ، قد يشير التورم في هذه المناطق إلى الجاني. ومع ذلك ، فإن هذه العلامة مرتبطة فقط بفرط كوليسترول الدم العائلي.

توضح Mayo Clinic أن هذا التشخيص يعرضك لخطر أكبر للإصابة بأمراض القلب وخطر أكبر للإصابة بنوبة قلبية مبكرة.

تؤثر هذه الحالة الموروثة على الطريقة التي يعالج بها جسمك الكوليسترول.

أثناء التواجد منذ الولادة ، قد تظهر الأعراض أو المشكلات في وقت لاحق فقط في الحياة.

لكن هذا ليس الدليل الوحيد في ساقيك والذي يمكن أن يشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. هناك علامة أخرى يمكن أن تظهر في هذه المنطقة وهي مرتبطة بحالة يسببها الكوليسترول تسمى مرض الشرايين المحيطية (PAD).

يحدث اعتلال الشرايين المحيطية نتيجة تراكم الكوليسترول في الشرايين ، مما يحد من تدفق الدم إلى ساقيك.

في حين أن هذا يحدث فقط بمجرد تقدم الكوليسترول ، إلا أن هناك علامات واضحة تلفت الانتباه إلى السبب الأساسي.

تلاحظ NHS أن كلا الساقين غالبًا ما تتأثران في نفس الوقت ولكن الألم قد يكون أسوأ في ساق معينة.

من تساقط الشعر إلى البشرة اللامعة ، إليك كيفية اكتشاف هذه العملية الضارة.

يمكن أن تشمل الأعراض المرئية لاعتلال الشرايين المحيطية ما يلي:

تساقط الشعر في ساقيك وقدميك

أظافر القدم الهشة بطيئة النمو

تقرحات (تقرحات مفتوحة) على قدميك ورجليك لا تلتئم

تغير لون جلد ساقيك ، مثل تحول لونهما إلى اللون الباهت أو الأزرق

بشرة لامعة.

تنصح NHS بزيارة طبيب عام إذا كنت تعاني من ألم متكرر في الساق عند ممارسة الرياضة.

في حين أن هذه العلامات يمكن أن تشير إلى ارتفاع الكوليسترول ، فإن الحالة لا تسبب عادة العديد من الأعراض.

وأضاف الدكتور جارفيس: "إذا لم يكن لديك FH ، فمن غير المرجح أن تظهر عليك أي علامات أو أعراض لارتفاع الكوليسترول.

وبسبب هذا ، لا يدرك الكثير من الناس أنهم مصابون به حتى يصابون بمشكلة صحية خطيرة مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية .

"فقط لأن الناس لا يعانون من أعراض مثل ألم الصدر أو خفقان القلب ، فإنهم يفترضون أنهم بخير وليس لديهم ما يدعو للقلق.

"نظرًا لأن ارتفاع الكوليسترول غالبًا ما يكون بدون أعراض ، فإن أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها هو فحص مستويات الكوليسترول لديك ، لا سيما إذا كان لديك بالفعل حدث أو كان لديك تاريخ من أمراض القلب في العائلة."

يظل إجراء فحص الدم هو الطريقة الأكثر موثوقية لمعرفة مستوياتك. يمكن لطبيبك إما أخذ عينة دم من ذراعك أو إجراء اختبار وخز الإصبع.