أول رد من الداعية المصري مبروك عطية بعد الهجوم عليه بسبب طالبة المنصورة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلن الداعية المصري مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر اعتزاله بعد هجوم واسع تعرض له عقب تصريحاته بشأن واقعة قتل وذبح نيرة أشرف طالبة المنصورة.

وقال في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن لقائه هذا "ربما يكون الأخير بالجمهور"، وتابع "وسميته باللقاء الأخير، ولهذا وجبت الإجازة وقد أعود أو لا أعود".

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وأردف موجها حديثه لمتابعيه: "ولكونه اللقاء الأخير اتركوني أتحدث براحتي، فقد تعلمنا أن هناك أخطاء بالبحث العلمي وهي النقل عن مصدر وسيط"، نافيا أنه كان يقصد الإساءة لطالبة المنصورة أو منتقدا خروجها من منزلها قبل مقتلها بدون حجاب.

وكان علق على مقتل طالبة المنصورة، قائلاً: "إذا كانت حياتك غالية، اخرجي من بيتك بقفه".

وأضاف في مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "المرأة والفتاة تتحجب عشان تعيش، وتلبس واسع عشان متغريش، لو حياتك غالية عليكي اخرجي من بيتك بقفة، لا متفصلة ولا بنطلون ولا شعر على الخدود، عشان وقتها هيشوفك اللي ريقة بيجري ويقتلك".

وأثارت هذه التصريحات غضباً واسعاً في مصر، الأمر الذي دفع المجلس القومي للمرأة للتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام، اليوم الأربعاء، ضده.